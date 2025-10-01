Pas lirimit, Buta po qëndron me vajzën

Reperi kosovar, Buta, është liruar nga burgu pas vendimit të gjykatës për t’i ndërprerë masën e paraburgimit. Pas daljes, ai menjëherë u bë aktiv në rrjetet sociale. Në Instastory ndau një foto të vajzës së tij, Irines, e cila dukej e buzëqeshur. Ky moment rrëmbeu zemrat e mijëra ndjekësve.

ShowBiz

01/10/2025 22:26

