Pas lirimit, Buta po qëndron me vajzën
Reperi kosovar, Buta, është liruar nga burgu pas vendimit të gjykatës për t’i ndërprerë masën e paraburgimit. Pas daljes, ai menjëherë u bë aktiv në rrjetet sociale. Në Instastory ndau një foto të vajzës së tij, Irines, e cila dukej e buzëqeshur. Ky moment rrëmbeu zemrat e mijëra ndjekësve.
ShowBiz
