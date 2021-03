Pas largimit nga “Përputhen”, Ana hedh kunja për konkurrentet tjera

Ana Kauri ditë më parë bëri të ditur se po tërhiqet nga “Përputhen”, ngase nuk e pa të arsyeshme të vazhdojë më tej, shkruan lajmi.net.

Por, ajo po vazhdon ta përcjell emisionin tashmë si shikuese dhe nuk i kursen thumbat për konkurrentët, pas ngjarjeve të fundit.

Në puntantën e djeshme kishte debat mes Atdheut dhe Sarës, kjo e fundit pasi hyri bëri “zhurmë” edhe me Jasminën, e duket se postimin e fundit Ana ua dedikoi dy vajzave.

“Ndonjeher disa njerez bashkohen me njeri-tjetrin vetem per te sulmuar dike sesa per te konkretizuar ndjesit e tyre!”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/