Pas lansimit të këngës “By My Side”, Beatrix shijon motin e ngrohtë në rroba-banje

Beatrix njihet për bukurinë e saj magjepsëse, e cila është mjaft aktive në rrjetet sociale ku nuk mungojnë imazhe nga më të ndryshmet, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja erdhi në formë të mahnitshme teksa ka befasuar fansat me paraqitjen e saj në veshje të paktë.

Në fotografitë e publikuara, Beatrix mund të shihet duke marrë poza joshëse afër kamerës teksa shfaqet e veshur me bikini.

Këngëtarja së fundi ka lansuar projektin e ri muzikor me titull “By My Side” ku shfaqet mjaft atraktive me veshje interesante e glamuroze në videoklip./Lajmi.net/