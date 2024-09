Pas Kurtit edhe Tahiri e bënë një kalkulim, thotë se Qeveria është barabartë me zero Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri, duke ironizuar me kryeministrin Kurti pas dështimit në matematikë, ka thënë se kjo qeveri është qeveri amaterash. Tahiri ka thënë se kjo qeveri e ka çuar çdo ditë kot.“Ne në Kuvend e kemi pa që për 48 muaj, kjo qeveri amaterësh, çdo…