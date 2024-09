Pas Korenicës, edhe Rrahmani vendos të mos votoj në Kuvend deri sa të kthehet në shkollë vajza me shami Deputeti i Vetëvendosjes, Eman Rrahmani, i është bashkuar kolegut të tij, Visar Korenicës, duke thënë se as ai nuk do të marrë pjesë në asnjë votim pa u kthyer vajza e mbuluar me shami në shkollën “Bedri Pejani në Pejë”, të cilën e përmendi sot Korenica gjatë seancës. “Unë nuk do të marr pjese në…