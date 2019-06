Pas këtij postimi, Elita do t’ia ‘rrëmbejë’ edhe njëherë zemrën Gjikos 

View this post on Instagram

@gjikotheflyboy Happy father’s day to the KING of our castle🏡. Thank u for staying all this time home with us , helping me to not have any postpartum depression and our child in most important months of his life 🥺🥰We will be forever grateful and now you are free to go and burn summer with your music , me and Zëri are your biggest fan and its our favorite nap time music 😍We love you , best daddy in the world🥇👪 #almost4monthsbaby Gëzuar ditën e babait për mbretin e kështjellës tonë🏡. Faleminderit që qëndrove gjithë këtë kohë në shtëpi me ne, duke më ndihmuar mua që të mos kem depresion pas lindjes dhe duke me ndihmuar me fëmijën tonë në muajt më të rëndësishëm të jetës së tij🥺Do të jemi përgjithmonë mirënjohës dhe tani ti je i lirë të shkosh dhe të djegësh verën me muzikën tënde, unë dhe Zëri jemi fansat e tu më të mëdhenj dhe muzika jote eshte muzika jone e preferuar para gjumit😍Ne të duam, babi më i mirë në botë 🥇👪