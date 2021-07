Noizy nuk do të ndalet.

Reperi shqiptar pas këngëve të suksesshme deri tani ka paralajmëruar këngën e re e cila do të jetë në bashkëpunim, shkruan lajmi.net.

Sipas faqes së njohur në instagram hip.hop.shqip Noizy pas bashkëpunimit me Arilenën do të sjellë projektin me dy reperët e njohur Varrosi dhe Lil Koli.

Kënga do jetë tamam rep me përbërje të këtyre tre reperëve.

Ndryshe, “Murderer”, bashkëpunimi me Arilenën arriti 2 milionë klikimeve në youtube./Lajmi.net/