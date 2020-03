Buta shumë shpejt vjen me një tjetër duet.

Pas këngës ‘Edi Rama’, Buta nuk do vonoj shumë dhe shpejt do ta publikojë këngën e radhës e cila është një bashkëpunim me Singullarin, shkruan lajmi.net.

E ky lajm ka gëzuar shumë fansat e të dy palëve pasi, dihet se çdo bashkëpunim i tyre deri më tani ka rezultuar me sukses.

Buta ndau vetëm një pjesë të shkurtër, nga klipi duke paralajmëruar se së shpejti publikohet, por la enigmë datën e lansimit dhe titullin e këngës, na mbetet të shihet se çfarë kanë përgatitur dyshja tani. /Lajmi.net/