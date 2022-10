Pas James, Chelsea është në telashe edhe me Kante – Potter, i shqetësuar për francezin Graham Potter është shprehur i shqetësuar në lidhje me situatën që është duke e kaluar mesfushori francez, Ngolo Kante. Në konferencën për shtyp, para ndeshjes me Aston Villan në Premier League, trajneri tha se nuk ka lajme të mira në lidhje me lëndimin e 31-vjeçarit. “Është një pengesë. Nuk është një lajm i mirë”, tha…