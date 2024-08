Pas inicimit të rastit nga AVONET, Gjykata Themelore në Gjilan shpall fajtorë kompaninë “Sallahu” për mashtrim

Pas inicimit të rastit nga Rrjeti i organizatave joqeveritare AVONET, ndaj kompanisë Sallahu dhe Naim Sallahut, për kryerjen e veprës penale keqpërdorim dhe mashtrim në prokurorim publik, Gjykata Themelore në Gjilan e ka shpallur fajtorë këtë të fundit.

AVONET gjatë hulumtimit të aktivitetit të prokurimit publik të titulluar asfaltimi i rrugës në Viti- Kërbliq, faza e dytë, kishte vërejtur se operatori ekonomik Sallahu tek dokumenti i titulluar deklarata nën betim nuk kishte vepruar në përputhje me dispozitat e legjislacionit primar në fushën e prokurimit publik, ku kishte tentuar për të mashtruar autoritetin kontraktues.

Sipas vendimit të fundit të gjykatës, përfaqësuesit të kompanisë Sallahu, Naim Sallahut ju ndalohet pjesëmarrja në procedurat për dhënien e kontratave në prokurim publik për një vit.

DEKLARATË PËR MEDIA:

Me datë 08.04.2024, Gjykata Themelore në Gjilan, përmes aktgjykimit PKR.nr.200/2023, ka shpallur fajtor përfaqësuesin e kompanisë Sallahu SHPK, Naim Sallahu, për kryerjen e veprës penale keqpërdorim dhe mashtrim në prokurimin publik nga neni 415 paragrafi 1 te KPRK-së.

Ky vendim meritor nga kjo gjykatë ka ardhur si rezultat i hulumtimit dhe inicimit të rastit nga AVONET, i cili është përcjellur me ngritjen e Aktakuzës nga Prokuroria Themelore në Gjilan.

AVONET gjatë hulumtimit të aktivitetit të prokurimit publik të titulluar asfaltimi i rrugës në Viti- Kërbliq, faza e dytë , kishte vërejtur se operatori ekonomik Sallahu tek dokumenti i titulluar deklarata nën betim nuk kishte vepruar në përputhje me dispozitat e legjislacionit primar në fushën e prokurimit publik, konkretisht me nenin 65 të LPP-së, ku kishte tentuar për të mashtruar autoritetin kontraktues (Komuna e Vitisë), duke mos prezentuar një aktgjykim të plotëfuqishëm i cili e ka shpallur fajtor personin tashmë të dënuar, e që sipas paragrafit 3.1 dhe 3.6 të nenit 65 të LPP-së, i cili në mënyrë decidive tregon format dhe mënyrat e aplikimit, në rast se drejtori- pronari, inxhinieri i kontratës apo dikush nga stafi ka qenë i dënuar në 10 vitet e fundit, atij i ndalohet që të merr pjesë në aktivitete të prokurimit. Kështu që sipas Prokurorisë Themelore në Gjilan personi në fjalë me rastin e aplikimit në këtë aktivitet të prokurimit, ka përmbushur të gjitha elementet e figurës së veprës penale keqpërdorim dhe mashtrim në prokurimin publik nga neni 415 paragrafi 1 te KPRK-së.

AVONET është jashtëzakonisht e lumtur me punën e zhvilluar nga institucionet e drejtësisë, që në rastin konkret kanë vepruar tërsisht në përputhje me kompetencat dhe autorizimet e tyre ligjore, duke vendosur zbatim të plotë të ligjshmërisë dhe shqiptim të sanksionit meritor për kryersin e veprës penale në rastin konkret.

Gjithashtu, AVONET fton të gjithë operatorët ekonomik të cilët aplikojnë në aktivitete të prokurimit, të inicuara nga autoritetet publike të kenë kujdes në zbatimin e plotë të dispozitave ligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës, e sidomos të dispozitave pozitive të legjislacionit primar dhe sekondar në fushën e prokurimit publik./Lajmi.net