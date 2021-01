Dy javë pasi mori dozën e parë të vaksinës anti-COVID, infektologu Pëllumb Pipero është infektuar me COVID-19, shkruan lajmi.net.

Ky lajm ka nxitur reagime të shumta, madje ka nga ata që dyshojnë në vërtetësinë e vaksinës së Pfizer.

Këngëtarja Rovena Stefa, ka reaguar me anë të një postimi, ku thotë se ose po bëjnë vitamina me ujë ose nuk ka të bëjë vaksina fare me virusin.

“Ose keta bejne vitamina me uje, ose keto vaksina nuk kane te bejne fare me semundje”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/