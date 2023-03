Pas Indisë edhe Spanja pengon sportistët kosovarë në sportin e Kajakimit Ende pa u zgjidhur rasti i Indisë me boksieren Donjeta Sadiku, është Spanja, një tjetër vend që nuk e njeh pavarësinë e shtetit tonë që diskriminon sportistët tanë. Federata për Kajakim e Kosovës bënë me dije se Federata për Kajakim e Spanjës nuk do ta lejojë kajakuesen tonë, Blandine Xhemajli, të përfaqësohet me simbolet shtetërore…