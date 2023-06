Pas incidentit të Lukakut, lojtarët që reagojnë ndaj racizmit nuk do të ndëshkohen Emëruesi i arbitrave në Serie A, Gianluca Rocchi konfirmon një ndryshim të qasjes pas polemikës së Romelu Lukakut dhe Dusan Vlahovic. “Lojtarët që i nënshtrohen abuzimeve raciste nuk do të ndëshkohen me karton të verdhë, përveç nëse sigurisht që kalojnë majat”. Pati disa incidente që u bënë kryefjalë këtë sezon, sepse gjyqtarët vazhduan të këmbëngulnin se…