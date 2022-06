Pas Haaland, Man City do të tentojë edhe Kalvin Philips

Pas nënshkrimit me Erling Haaland, Manchester City është i interesuar që ta sigurojë edhe mbrojtësin e Leeds United, Kalvin Philips.

Lojtari është i pëlqyeri i Guardiolas për pozitën e mesfushorit defanziv, për cka “Citizens” nuk dëshirojnë të humbasin kohë që ta afrojnë në skuadër, transmeton lajmi.net.

Vlera aktuale e Philips në treg aktualisht është 50 milionë euro.

Mbetet të shihet se si do të rrjedhë situata me lojtarin i cili ka shkëlqyer në këtë sezon me Leeds. /Lajmi.net/