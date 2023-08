Pas Greqisë, Kurti do të marrë rrugë drejt Sllovenisë – pjesëmarrës në “Bled Strategic Forum”

Këtë e kanë konfirmuar organizatorët në faqen e tyre zyrtare.

“Albin Kurti, kryeministër i Kosovës, do t’i bashkohet Forumit Strategjik të Bled më 28 dhe 29 gusht 2023 në Bled të Sllovenisë”, thuhet në njoftim.

Kreu i Qeverisë pritet të udhëtojë të hënën drejt Greqisë me ftesën e kryeministrit grek Mitsotakis e ku do të diskutohet për të ardhmen evropiane të rajonit të Ballkanit.

Albin Kurti ( @albinkurti ), Prime Minister of Kosovo, will join Bled Strategic Forum 2023 on 28 and 29 August 2023 in Bled, Slovenia.

— Bled Strategic Forum (@BledStratForum) August 19, 2023