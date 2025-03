Pas gjithë dramave, a do të rikthehej me Gjestin? Rrëfehet Xheneta Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetahu, ka deklaruar se nuk do të rikthehej me Gjestin, pavarësisht se ai është shprehur se ende ka ndjenja për të. Në emisionin “E Diell”, ajo tha se nuk e di cilin version të Gjestit të besojë dhe theksoi se nuk do t’i besonte as nëse ai do…