Pas gati 4 orësh përfundon bastisja e Prokurorisë në ministrinë e Bujqësisë, konfiskohen një sasi e konsiderueshme e dokumenteve

Pas më shumë se tri orëve tashmë ka përfunduar aksioni i zyrtarëve policorë të udhëhequr nga Prokuroria Speciale tek Ministria e Bujqësisë.

Bastisja në këtë institucion është zhvilluar për disa orë radhazi në kuadër të hetimeve që po bëhen në rastin e njohur për fabrikën e mbetjeve shtazore.

Zyrtarët policorë tanimë kanë konfiskuar një sasi të madhe të dokumenteve, raporton lajmi.net.

Në lidhje me këtë rast, prokurori Admir Shala deklaroi se aksioni u zhvillua sot në katër lokacione të ndryshme.

“Ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunim e nën-produkteve shtazore. Bastisjet janë duke u zhvilluar në katër lokacione.Me autorizimin tonë, Policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. Për këtë çështje më detaje nuk mundemi sepse jemi në fazën e grumbullimit të informacioneve.Po bastisen katër lokacione janë në vijim e sipër e për çdo veprim më tepër do t’iu njoftojmë. Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësorë, e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe kompania përfituese”, deklaroi prokurori Shala.

Dëmet që raportohet se i solli buxhetit të Kosovës ky rast i keqpërdorimit janë 60 milionë euro.

Në lidhje me këtë tender janë deklaruar pak orë më parë edhe nga Prokuroria, por edhe nga Policia.

“Ju njoftojmë se Policia e Kosovës, me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës është duke zhvilluar bastisje në katër lokacione. Bastisjet po zhvillohen mbi dyshimet për Fabrikën për përpunimin e mbetjeve shtazore. Për detaje të tjera, publiku do të njoftohet gjatë ditës”

Gjithashtu një reagim pati edhe nga Ministria e Bujqësisë ku u tha se do të jenë bashkëpunues me organet e rendit.

E sipas raportimeve të bëra, theksohet se demet që kjo kontratë ia ka shkaktuar buxhetit të Kosovës arrijnë deri në 60 milionë eurosh. Hulumtimi ka treguar skemën e fshehjes së pronarëve të vërtetë të njërës prej kompanive që e ka fituar kontratën në Ministrinë e Bujqësisë.

Sipas këtij hulumtimi, kompania që kishte 30% të aksioneve të kompanisë kosovare, që e ka nënshkruar kontratën me Ministrinë e Bujqësisë figuron e regjistruar në Podgoricë të Malit të Zi.

Hulumtimi në fjalë nga kallxo, ka gjetur se kompania amë e saj është në Beograd, kurse pronar i kësaj kompanie është një shtetas i Serbisë.

Ministri në detyrë i Bujqësisë, Faton Peci, ka thënë se është i pastër në këtë rast.

Ndonëse kontratën e ka nënshkruar vetë, ai ka thënë se nuk është nën përgjegjësinë e tij të merret me historikun e kompanive.

“Krejt çka ekziston në dosje, prej A deri në Zh, i kemi deponuar në Prokurori. Zyrtarëve që kanë marrë pjesë në procesin e vlerësimit u kam thënë se do të mbajnë barrën e përgjegjësisë”, ka deklaruar Peci, duke mos e marrë asnjë përgjegjësi për këtë rast.

“S’ta kom idenë se kush janë emrat e përveçëm. Nënshkrimi jem kur t’ma bin kontratën unë them a është administru kjo në rregull proceduralisht. Po”, ka deklaruar Peci./Lajmi.net/