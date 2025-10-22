Pas Fushë Kosovës – AAK përafrohet me Vetëvendosjen edhe në Pejë, Bekë Berisha shihet së bashku me Taulant Kelmendin në takim
Lajme
Nevoja për koalicione në nivel lokal po i thyen “në kurriz” të gjithë kundërshtarët e ashpër të Albin Kurtit e të Vetëvendosjes.
Pas ujdisë së kandidates së AAK-së në Fushë Kosovë Vildane Latifi, me kandidatin e VV-së në këtë komunë, Valon Prebreza e koalicionit të Xhafer Tahirit të LDK-së me LVV-në në Vushtrri, në horizont po duken edhe takime për marrëveshje të tjera të mundshme.
Gazeta Infokus ka siguruar pamje ekskluzive të kandidatit të AAK-së për komunën e Prishtinës me prejardhje nga Istogu në një takim me kandidatin e LVV-së në komunën e Pejës Taulant Kelmendi i cili në balotazh pritet të përballet me Gazmend Muhaxherin e LDK-së. Ata janë parë në njërën prej kafeneve në afërsi të qeverisë.
Taulant Kelmendi kandidati i LVV-së që shihet në këto fotografi në zgjedhjet e 12 tetorit ka dalë i dyti me 27.81% pas Gazmend Muhaxherit të LDK-së, kryetarit aktual të kësaj komune i cili mori besimin e mbi 46% të qytetarëve dhe pritet të përballen sërish në balotazh me 9 nëntor.
Ndërsa kandidati i AAK-së në këtë komunë Ali Berisha, ka marrë 18.22% të votave në Pejë.
AAK-ja siç duket ngadalë po bie pre e partisë “që po e sillte Serbinë në Kosovë”. Derisa kritikat në nivelin qendror për Kurtin e partinë e tij nga AAK-ja janë të ashpra madje jo më larg se dje deputeti i kësaj partie, Lahi Brahimaj, deklaroi se LVV nuk ka shanse për koalicion me AAK-në në formimin e qeverisë përderisa një atmosferë krejtësisht tjetër po zhvillohet në nivelin komunal.
Janë të pafundme deklaratat publike ku kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj e deputetë të kësaj partie përfshirë këtu edhe Bekë Berishen, Kurtin e quanin e vazhdojnë ta quajnë “njeri të Serbisë”.
“Sjellja e tij rrezik për Kosovën, Serbia gati të përfitojë”, është kjo një deklaratë e Haradinajt për Kurtin e bërë këtë muaj, pasi SHBA pezulloi dialogun strategjik me Kosovën.
Kujtojmë se Bekë Berisha në garën në Prishtinë ka pësuar një humbje të thellë nga kundërkandidatët duke marrë vetëm 3.11% të votave.