Pas Florit, djemtë e ‘Three Dots’, Klajdi dhe Bruno me dedikime për Fifin

Ishte Flori ai që e nisi me dekimin prekës për Fifin duke I shkuar mbrapa edhe Klajdi dhe Bruno, shkruan lajmi.net.

Djemtë kanë postuar në rrjetin e tyre Instagram ku e kanë mbështetur miken dhe pjesëtaren e grupit të tyre.

‘Unë nuk kam njohur vetëm një artiste të mirë ,por edhe një njeri të mirë ,ty Fifula’, ka shkruar në postimin e tij Klajdi Haruni.

View this post on Instagram A post shared by Klajdi Haruni (@klajdiharuni)

Ndërkohë Bruno në anën tjetër ka treguar që nuk është duke e përjetuar mirë gjendjen e këngëtares.

‘Sytë më djegin jo vetëm nga pagjumësia. Ti nuk ke mundësi ta shikosh postimin tim por jam i sigurt që do e ndiesh në zemrën tënde të bardhë. Nuk e di ia kam dalë dot un me zërin tim nga studio ,ti nga Big Brother por doja shumë ta ndaja me të gjithë pak nga shpirti yt’, ka shkruar Bruno.

View this post on Instagram A post shared by BRUNO (@iambrunooooo)

Djemtë kanë raporte shumë të mira me Fifin./Lajmi.net/