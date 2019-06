Pas fitores ndaj Schwarz, Fury ia thotë këngës, këndon diçka nga Aerosmith

‘Gypsy King’ arriti ta mposhtë Tom Schwarzin pas vetëm dy raundeve luftë, duke e mbyllur me nokaut teknik.

Sigurisht, pas këtij dueli, britaniku ishte jashtëzakonisht i lumtur. Ai madje testoi vetën edhe në këndim, përcjell lajmi.net.

Britaniku këndoi diçka nga Aerosmith – ‘I don’t want to miss a thing’, për gruan Paris.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell videon ku Fury dëgjohet teksa këndon këtë këngë, pas triumfit ndaj Schwarz. /Lajmi.net/

🎤🎶 It wouldn’t be a Tyson Fury win without Aerosmith’s ‘I Don’t Want To Miss A Thing.’

[🎥 @TRBoxing]pic.twitter.com/iHuAhQRUAT

— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 16, 2019