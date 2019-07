Pas dorëheqjes së Haradinajt, këto janë procedurat e shkuarjes në zgjedhje të jashtëzakonshme

Pas ftesës së Gjykatës Speciale, si i dyshuar, Ramush Haradinaj, ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Kosovës.

Me dorëheqjen e tij nënkuptohet edhe rrëzimi i Qeverisë.

Këtë e ka konfirmuar edhe njohësi i çështjeve Kushtetuese, Mazllum Baraliu.

Ai ka thënë se në momentin që kryeministri jep dorëheqje, automatikisht bie edhe kabineti qeveritar mirëpo, sipas tij, ka edhe një zgjidhje tjetër që mund ta bëjnë partitë politike.

Sipas tij, zgjidhja më e mirë do të ishte shkuarja në zgjedhje të jashtëzakonshme.

“Kur kryeministri jep dorëheqje bie i gjithë kabineti qeveritar. Do të duhej të binte, por ka edhe një solucion tjetër që munden subjektet politike kanë zgjidhje tjetra ose oferta tjera ose bindje tjera ose me marrëveshje të tjera mund të bëjnë edhe oferta të tjera drejt presidentit. Por ajo që do të duhej të ndodhte është që subjektet politike të kërkojnë nga presidenti që ta shpërbëjë Parlamentin dhe të shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe të parakohshme. Dhe kjo do të ishte e pritshme mendoj unë por tash varet se çfarë solucioni do të zgjedhin dhe çfarë opsioni do të ketë klasa politike në pushtet në radhë të parë por edhe e tërë klasa politike qoftë opozitë qoftë pozitë. Unë mendoj që është një gjendje e rëndësishme për t’u trajtuar me objektivitet dhe me përparësi do të duhej që të zgjidhej solucioni që është më i drejtë dhe më i rëndësishëm për vendin. Ajo që është më e rëndësishme është që të shkohet në zgjedhe të reja dhe të verifikohet legjitimiteti dhe legaliteti i atyre që ia japin besimin votuesit dhe pastaj të drejtoj një qeverisje tjetër e cila do ta drejtoj legjitimitetin që fiton nga sovrani dhe që merr qeverisjen e re pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme”, deklaroi Baraliu për lajmi.net.

Baraliu ka thënë se zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet të mbahen më së shumti 45 ditë pas rënies së Qeverisë.

“Brenda më sa paku 30 dite më së shumti 45 dite duhet të shpallen dhe të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në mënyrë që pastaj të ketë legjitimim dhe të themi kohë kompetencë ai ose ato subjekte politike se ndoshta dikush nuk i merr më shumë se 50 për qind dhe atëherë koalicionet parazgjedhore ose paszgjehdore me marrëveshje të ndryshme koalitive mund ta bëjnë qeverisjen e re”, tregoi Baraliu.

Në anën tjetër, Ligji për Zgjedhje thotë se, 10 ditë pas shpërbërjes së Kuventi, Presidenti duhet të caktojë zgjedhjet e parakohshme.

“Pas shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës zgjedhjet e parakohshme caktohen nga Presidenti jo me vonë se dhjetë (10) ditë pas shpërndarjes”, thuhet në Ligjin për Zgjedhje.

Ndërkaq edhe në nenin 95 të Kushtetutës së Kosovës parashihen hapat konkret, të cilët duhet të ndërmerr Presidenti i Kosovës.

Në këtë nen, në numrin pesë të Kushtetutës së Kosovës thuhet se “Nëse Kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera, posti i tij/saj mbetet i lirë, Qeveria bie, dhe Presidenti i Republikës së Kosovës, në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në Kuvend, mandaton kandidatin e ri, për të formuar Qeverinë”.

Bazuar në këtë nen, presidenti i Kosovës do të fillojë konsultimet me koalicionin PAN, për të verifikuar nëse do të mandatojnë ndonjë kandidat të ri për kryeministër. /Lajmi.net/