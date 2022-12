Pas divorcit nga Kanye West, Kim Kardashian thotë se dëshiron të ketë akoma fëmijë

Kim Kardashian nuk e përjashton mundësinë që të ketë më shumë fëmijë pas divorcit nga Kanye West.

Ylli televiziv, e cila ndan North, Saint, Chicago dhe Psalm me fituesin e “Grammy”-t, ka thënë në “Goop” të martën se ajo ‘kurrë nuk do të thotë kurrë’ – kur u pyet për një fëmijë të pestë.

“Padyshim që kam të drejtë në fund të asaj bisede”, vuri në dukje ylli i i “Keeping Up With the Kardashians”, 42 vjeçe. “Do të më duhej të kisha dikë në jetën time për një kohë që të merrja atë vendim”.

“Pra, çfarëdo që është menduar të bëhet do të bëhet”, vazhdoi ajo.

Kardashian i tha Paltrow të martën se dëshiron të kalojë “disa vite” beqare përpara se të kthehet në një romancë serioze.

Biznesmenja, e cila është martuar tre herë, ka vazhduar të reflektojë për marrëdhëniet e saj.

“Ndjej, sinqerisht se martesa ime e fundit ishte e para e vërtetë”, tha Kardashian për West.

“E para, thjesht nuk e di se çfarë po ndodhte”, shpjegoi krijuesja e “Skims”. “E dyta, u ndjeva sikur doja të martohesha, sepse të gjithë miqtë e mi ishin në pozitë të njëjtë”.

Ajo në intervistën e fundit theksoi se është e shqetësuar pasi të dashurit e ardhshëm do të kenë frikë nga Kanye Westi.

Romanca e fundit e Kimit ka qenë me komedianin Pete Davidson.