Pas divorcit nga Kanye, Kim Kardashian shihet më e përkushtuar ndaj fëmijëve

Por asnjë rol nuk i përshtatet më shumë Kim Kardashian se sa një si nënë, transmeton lajmi.net.

Ylli 41-vjeçar postoi në Instagram të martën fotografi të lezetshme të tre fëmijëve të saj më të vegjël që u përputhen me veshje portokalli ndërsa mbanin këpucë mini Yeezy.

Ajo mbishkroi imazhin që shfaq djalin Saint, pesë vjeç vajza Çikago, tre dhe djali Psalmi, një për 212 milion ndjekësit e saj: ‘3 nga 4’, shkroi Kim.

Saint dhe Psalm e mbajtën të thjeshtë veshjen në bluza të bardha me pantallona të shkurtra portokalli. Chicago dukej e lezetshme në një veshje portokalli me një skaj maksimal që përputhej me zbukurime me peshore si një peshk i kuq.

Pavarësisht nga divorci i afërt, fëmijët të gjithë treguan mbështetje për babanë Kanye West ndërsa ata vishnin këpucët e tij Yeezy Foamrunner dhe sandale rrëshqitëse në formë mini.

Nuk shihej në imazh fëmija i madh i Kim vajza shtatë vjeçare North West.

Ndryshe, Kim është në mes të divorcit me burrin e saj reper 43-vjeçar Kanye, me të cilin ndan katër fëmijët./Lajmi.net/