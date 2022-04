Pas deklaratës së Donaldit, reagon edhe Beatrix

Përmes një “InstaStory” ai reagoi, duke thënë se po përpiqet ta fitojë sërish Borën, shkruan lajmi.net

“Kam mbyllur portat që nuk duhet t’i kisha hapur kurrë. Me ndihmën e kohës dhe të diellit, uroj që Bora të shkrihet” ishte një pjesë e deklaratës se aktorit.

Pas kësaj deklarate erdhi edhe reagimi i Beatrix përmes një postimi në rrjetin social “Twitter”.

“Shumë njerëzve nuk iu pëlqejë unë, për shkak se jam shumë e sinqertë. Më mirë të them të vërtetën dhe të më urrejnë, sesa të më pëlqejnë për diçka që nuk jam”, shkroi këngëtarja.

A lot of people don’t like me because I’m brutally honest.

I’d rather tell the truth about shit and be hated than liked for someone I’m not.

