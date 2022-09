Pas deklaratave të Vuçiqit që nuk u pritën mirë në Slloveni, presidenti slloven viziton sot Kosovën Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor, do të vizitojë Kosovën të mërkurën në kuadër të vizitave të tij para samitit të ardhshëm Bordo-Brioni. Pasdite, Pahor do të takohet në Prishtinë me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, si dhe kryeministrin Albin Kurti. Pahor vjen në Kosovë pas takimit të së shtunës me presidentin serb Aleksandër Vuçiq në…