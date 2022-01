Pas deklaratave të Lukakut, Tuchel po mendon suspendimin e belgut nga skuadra

Belgu kishte dhënë deklarata shumë të forta, duke nisur nga ajo se ai do të kishte qëndruar në Inter sikur t’i ofrohej kontratë të re, për të vazhduar me atë se ai kishte refuzuar Man Cityn një vit pasi u transferua tek Interi, dhe tjetra që mund të jetë më kryesorja se ai nuk është i lumtur tek Chelsea dhe se nuk i përshtatet taktikave të trajnerit Tuchel.

Pas këtyre deklaratave, duket se Tuchel do ta dënojë belgun duke e suspenduar në ndeshjen e nesërme ndaj Liverpoolit.

‘Telegraph’ raporton se Tuchel po e konsideron pezullimin e Lukakut për ndeshjen e Liverpoolit pas bisedimeve mes tyre.

Disa burime madje kanë frikë se ai mund të mos jetë pjesë e skuadrës.

Tuchel considers dropping Lukaku for Liverpool game following talks between the pair. Some sources even fear he may not be part of the squad. Chelsea not commenting, Lukaku sweating on his place. With @mcgrathmike #cfc https://t.co/M4EX1q4vTi

— Matt Law (@Matt_Law_DT) January 1, 2022