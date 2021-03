Pas debatit me Antonelën, Loco iu kërkon falje të gjitha femrave që janë prekur nga postimi i tij

Përmes një storie në profilin e tij zyrtar në Instagram, ai ka reaguar pas situatës së krijuar me Antonelën, shkruan lajmi.net.

Ndër të tjera, Elvisi ka shkruar se jo çdo lot para kamerës është lot duke iu drejtuar Antonelës e cila u përlot në emisionin e sotëm madje shtoi se nuk ka mundur të fle në gjumë nga frika e postimit të Elvisit.

Sidoqoftë, ai ka kërkuar falje të gjitha femrave që janë ndjerë të prekura nga postimi i tij por nuk ka përmendur emrin e Antonelës se a i kërkon falje edhe asaj apo jo.

Ndryshe, e gjithë kjo situatë me siguri se do komentohet në episodin e ardhshëm se cilat do jenë skandalet e reja do presim dhe të shohim./Lajmi.net/