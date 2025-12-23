Pas debateve të njëpasnjëshme, Fjolla shpërthen në lot

Gjatë ditës së sotme, Fjolla Morina ishte protagoniste e shumë debateve brenda shtëpisë më të madhe në vend. E duket se kjo situatë e ka rënduar banoren, e cila u largua nga konkurrentët e tjerë dhe shpërtheu në vaj.

ShowBiz

23/12/2025 19:32

YouTube player

