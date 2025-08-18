Pas debateve të mëparshme për veshjen, Trump vlerëson kostumin e zi të Zelenskyt

Zgjedhja e kostumit të zi nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u vu re nga një gazetar dhe presidenti Donald Trump. “Dukesh fantastik me atë kostum”, tha gazetari Brian Glenn i Real America’s Voice, i cili vuri në dyshim zgjedhjen e veshjes së Zelensky-t gjatë vizitës së tij në Shtëpinë e Bardhë në shkurt. “Thashë të…

18/08/2025 20:23

Zgjedhja e kostumit të zi nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u vu re nga një gazetar dhe presidenti Donald Trump.

“Dukesh fantastik me atë kostum”, tha gazetari Brian Glenn i Real America’s Voice, i cili vuri në dyshim zgjedhjen e veshjes së Zelensky-t gjatë vizitës së tij në Shtëpinë e Bardhë në shkurt.

“Thashë të njëjtën gjë”, tha me zë të lartë Trump.

“Je në të njëjtën situatë”, i tha Zelenksy Glennit. “Unë ndryshova, ti jo.

Veshja e Zelensky-t u diskutua midis zyrtarëve amerikanë dhe ukrainas përpara bisedimeve të së hënës midis udhëheqësit ukrainas dhe Trump, tha një zyrtar evropian, me mirëkuptimin që Zelensky nuk duhet të mbërrijë i veshur me bluzën e tij të zakonshme të gjelbër ushtarake.

Trump ishte i pakënaqur kur Zelensky mbërriti në Shtëpinë e Bardhë në shkurt i veshur me uniformën e tij ushtarake.

