Pas daljes së Ilnisës afrohen Meritoni me Riken – Reagon ajo

Pasditen e djeshme, produksioni njoftoi banorët e shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri, ‘BBV3’, të zgjidhnin një konkurrent të cilit do ti dërgonin një letër me fjalë zemre ose të shprehnin dashamirësinë e tyre.

Pas kësaj ‘grupi’ i Julit është mbledhur në oborr teksa Erjola ka treguar një ëndërr që e kishte parë gjatë natës sikur Ilnisa do të bëhej përsëri pjesë e shtëpisë.

Dhe kështu Roza ka bërë analizën e ëndrrës së Erjolës: Analiza e ëndrrës tënde është kjo! Meritoni ka për t’ja shkruajtur letrën e dashurisë, miqësisë-Rikes, Ilnisa nga jashtë do të xhelozojë aq shumë sa do të kërkojë takim me Meritonin dhe Ilnisa do të vijë në shtëpi, këtu do të dali ëndrra jote.

Pas kësaj një reagim ka ardhur nga Ilnisa e cila ndodhet jashtë formatit ku nëpërmjet një postimi në Instastory ajo ka shpërndarë videon e analizës së ëndrrës së Rikes ku përbri shkruan: Xhelozia e vetme që mund të kem është vetëm për ëndrrat tuaja, me një emër të vetëm në mendje.