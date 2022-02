Pas daljes nga BBV, Beniada ka disa fjalë për Donaldin

Modelja shhqiptare e cila arriti në finale kishte raporte me të gjithë banorët brenda shtëpisë së famshme të Shqipërisë, shkruan lajmi.net.

Ajo ishte e dashur, pozitive dhe energjike duke bërë një masë të gjerë të publikut për vete.

Sot me Bieta Sulon ajo ka treguar më detajisht raportet me Donaldin me të cilin ishte pak më e afërt se me banorët tjerë.

“Donaldi është shumë djal i mirë por ka një defekt është shumë emocional, luan me zemër”, kështu u shpreh Beniada.

Ajo u pyet po ashtu se çfarë do t’i thoshte tani Donaldit tani jashtë BBV.

“S’ka rëndësi kush ka fituar gjithë Shqipëria të do, vazhdo karrierën tënde, mos mendo çka thonë njerëzit, të vazhdojë objektivin që ka pas kur ka hyrë brenda”, u shpreh modelja Nishani./Lajmi.net/