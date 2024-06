Pas Brukselit në Dragash, Kurti sheh nga afër dëmet e shkaktuara nga vërshimet e djeshme Me të arritur në Kosovë, pas qëndrimin në Bruksel, kryeministri Albin Kurti, ka vizituar sot Komunën e Dragashit, e cila u prek dje nga vërshimet e ujit të shkaktuara nga reshjet e mëdha të shiut. Me ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, në takimin e zhvilluar me Kryetarin e Komunës së Dragashit, Bexhet…