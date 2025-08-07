Pas bisedës me Kurtin, emisarja britanike telefonon Vuçiqin – tensionet mes Kosovës e Serbisë temë e diskutimit

Lajme

07/08/2025 23:38

Dame Karen Pierce, Përfaqësuesja e Posaçme e Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, zhvilloi dje një bisedë me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

Tema kryesore e diskutimit ishin shqetësimet lidhur me tensionet e fundit mes Serbisë dhe Kosovës, si dhe nevoja urgjente për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian.

Ambasada britanike thekson rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve diplomatike për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të sjellë paqe dhe stabilitet në rajon.

Kjo bisedë e emisares britanike me Vuçiqin vjen  pasi ka folur në telefon me kryeministrin në detyrë të Republikës së Kosovës Albin Kurtin gjatë kësaj jave./lajmi.net/

