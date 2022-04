Pas Biden, Gjuriq takon edhe gjermanët, flet për Ballkanin e Hapur

Përmes një publikimi në Twitter, Gjuriq thotë se në takim është folur edhe për mundësinë e bashkëpunimit transatlantik.

“Diskutim i madh sot me anëtarët e Këshillit të Biznesit Gjermano-Amerikan mbi marrëdhëniet aktuale Serbi-Gjermani dhe Serbi-SHBA në ekonomi dhe tregti, rëndësinë rajonale të nismës Ballkani i Hapur, si dhe mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit transatlantik”, shkroi Gjuriq.

Ndryshe “Open Ballkan”, apo Ballkani i Hapur e mori emrin nga iniciativa e Shengenit Ballkanit në qershor të vitit 2021.

Pjesë e kësaj nisme janë: Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut.

Kosova, Mali i Zi dhe Bosnje Hercegovina nuk i janë bashkuar kësaj nisme, madje e kanë parë si të panevojshme.

Ditë më parë, Marko Gjuriq, po ashtu pati edhe një takim me presidentin amerikan, Joe Biden, në Shtëpinë e Bardhë.

Për këtë takim, ai njoftoi përmes rrjeteve sociale ku shkroi se marrëdhëniet mes ShBA-së dhe Serbisë janë të vjetra më shumë se një shekull, derisa shtoi se kjo marrëdhënie është forcuar akoma më shumë viteve të fundit.

“Pas një takimi dhe bisede të shkurtër me presidentin Joe Biden këtë javë, pata gjithashtu nderin të nënshkruaj librin zyrtar të vizitorëve të Shtëpisë së Bardhë. Ne e vlerësojmë shumë këtë gjest respekti për Serbinë dhe marrëdhëniet tona 140 vjeçare, të cilat në vitet e fundit kanë parë një trend të vazhdueshëm rritjeje në shumë fusha”, ka shkruar ai.

Great discussion today with members of the German-American Business Council on current Serbia-Germany and Serbia-US #economic and #trade relations, the regional significance of the #OpenBalkans initiative, as well as on the opportunities for expanding transatlantic cooperation. pic.twitter.com/2TfyjbFQvo

— Марко Ђурић (@markodjuric) April 12, 2022