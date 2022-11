Pas arrestimit të djeshëm, Hoxhës i ndalohet hyrja në Fakultetin Filozofik

Aktivisti i shoqërisë civile, i cili është pjesë e Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA, Dibran Hoxha, ka bërë të ditur se pas arrestimit të tij të hënën së bashku me kolegun e tij, Rron Gjinovci, tanimë i është ndaluar hyrja në Fakultetit Filozofik.

Hoxha dhe kolegu i tij u arrestuan pasi penguan profesorin e UP-së, Bujar Dugolli, gjatë detyrës së tij zyrtare, ku ishte duke ligjëruar para studentëve.

Ndalimin për të hyrë në fakultet e ka bërë të ditur vetë Hoxha me anë të një postimi në Facebook, teksa ka shtuar se kjo ka ndodhur me arsyetimin se kanë urdhër që të mos e lejojnë hyrjen e tij në fakultet.

“Sapo me ndalun me hy n Fakultet Filozofik me arsyetimin qe kane urdher mos me leju ni gja te tille. Urdherin qe e lshon vec gjykata n Kosove, e paskan marr Dekani Dashamir Berxulli dhe plagjiatori Bujar Dugolli. Kta duhet me dite nihere e pergjithmone qe institucioni publik nuk eshte shpi e tyne, edhe na do t ja bejme te ditur cdo dite e ma shume kete fakt”, ka shkruar Hoxha.