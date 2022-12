Pas Anës, Shota i kapet edhe Mc Bekës: Rri gjithë ditën si pensionist Shota ditën e sotme e ka nisur me kritika ndaj shumicës së banorëve. Pas Anës, ajo u ankua edhe për Mc Bekën, shkruan lajmi.net. Teksa bisedonte me Lugatin, aktorja tha për artistin se ‘rri gjithë ditën si pensionist’, pasi sipas saj nuk bën ‘asgjë’. Shota ndryshe është në nominim, bashkë me pesë banorë të tjerë.…