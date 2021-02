Pas akuzave për abuzim, shtëpia e Marilyn Manson mbushet me policë

Shtëpia e Marilyn Manson ishte plot me policë pasi një mik i shqetësuar thirri i shqetësuar për mirëqenien e këngëtarit, duke thënë se ata nuk do të kishin qenë në gjendje të kontaktonin me të për orë të tëra, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

Burime të zbatimit të ligjit i thonë TMZ se ata morën një telefonatë të mërkurën për një kontroll të mirëqenies nga dikush që tha se ata nuk kishin dëgjuar nga këngëtari dhe ishin të shqetësuar se diçka mund t’i kishte ndodhur atij.

Na u tha që disa oficerë bastisën shtëpinë në Hollywood Hills dhe bëmë disa përpjekje që Manson të vinte dhe të fliste me ta pa rezultat.

Në një moment, një helikopter LAPD rrethoi sipër, duke shkëlqyer në qendër të vëmendjes së pronës.

Burimet thonë se Manson nuk u përgjigj, por pas disa kohësh, policët ishin në gjendje të lidheshin me një përfaqësues të këngëtarit i cili tha se gjithçka ishte në rregull dhe se Manson thjesht nuk donte të dilte, policët u larguan pak më vonë.

Vizita vjen vetëm disa ditë pasi aktorja Evan Rachel Wood bëri pretendime se Manson e abuzoi atë gjatë marrëdhënies së tyre, duke thënë se Manson, “filloi të më pastronte kur isha adoleshente dhe të abuzonte tmerrësisht për vite me radhë. Më shpërlau trurin dhe manipuloi.Unë kam jetuar në frikën e hakmarrjes, shpifjes ose shantazhit “.

Të dy u lidhën më 2007 kur Woods ishte 19 vjeçe dhe Manson ishte 38 vjeç, ata u fejuan më 2010 por u ndanë pak më vonë.

Labeli i Manson ndërpreu lidhjet me këngëtarin menjëherë pasi u shfaqën akuzat. /Lajmi.net/