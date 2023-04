Pas aksidentit të rëndë me tramvaj, Immobile qëndron edhe një natë në spital Sulmuesi i Lazios, Ciro Immobile, do të qëndrojë në spital edhe për një natë tjetër për vëzhgime të mëtejshme pasi u përplas me një tramvaj teksa ngiste makinën e tij në Romë me dy vajzat e tij të dielën në mëngjes. Sipas ‘La Gazzetta dello Sport’, Immobile është këshilluar nga mjekët që të qëndrojë në…