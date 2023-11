Pas 8 orë debat, përfundon seanca ku Kurti raportoi për Zajednicën

Pas rreth tetë orë diskutim në Kuvendin e Kosovës, ka përfunduar seanca plenare.

Në këtë seancë ishte ftuar kryeministri Albin Kurti për raportim në lidhje me takimin e fundit në Bruksel.

Partitë opozitare kanë kritikuar dhe akuzuar shefin e ekzekutivit se i njëjti ka pranuar asociacionin, që dikur e kundërshtonte.

Kryeministri Kurti duke iu përgjigjur deputetëve, ka thënë se nuk e ka pranuar draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe kurrë nuk do ta nënshkruajë draft-statutin, pasi ai do të duhej të jetë pako së bashku me marrëveshjen bazike dhe aneksin e zbatimit.

Pas deklarimeve të deputetëve të pozitës dhe opozitës, ka përfunduar seanca, ndërkohë që kryeparlamentari Glauk Konjufca tha se për 11 pikat e mbetura do të caktohen për një seancë tjetër.