Mevlani dhe Ledjana në programin e sotëm u deklaruan se janë vetëm për njëri-tjetrin në program, shkruan lajmi.net.

Ishte Mevlani i pari ai i cili tha se qëndron në “Përputhen” vetëm për shkak të Ledjanës derisa edhe kjo e fundit shprehu mendimin e njëjtë.

Pas kësaj iu kërkua nga konkurrentët të shkëmbenin një puthje në buzë po Mevlani dhe Ledjana puthën në faqe njëri-tjetrin.

Ndryshe, do shohim se çka do të ndodh tutje me dyshen në episodet e ardhshme./Lajmi.net/