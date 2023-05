Pas 28 vitesh, Bjellorusia vendosi kontrolle kufitare me Rusinë

Bjellorusia, një nga aleatët më të ngushtë të Rusisë, rivendosi pjesërisht kontrollin në kufirin me Rusinë, njoftoi ministri i jashtëm bjellorus Sergei Aleinik.

Kjo është hera e parë në 28 vjet që vendosen kontrolle në kufirin 1239 kilometra të gjatë. Aleinik pretendon se vendosja e kontrolleve kufitare synon të parandalojë hyrjen e shtetasve të vendeve të treta në Bjellorusi përpara zbatimit të marrëveshjes ndërqeveritare për njohjen reciproke të vizave.

Megjithatë, aktivistët e të drejtave të njeriut mendojnë se kontrollet kufitare do të synojnë qytetarët rusë që përpiqen të shmangin dërgimin në ushtrinë ruse. Aleinik konfirmoi se kontrollet e njerëzve që kalojnë kufirin bjellorusi-rus kryhen nga rojet kufitare bjelloruse në bashkëpunim të ngushtë me kolegët rusë. “Nuk është në fakt kontroll, është më shumë si monitorim i situatës në kufi,” u tha ai gazetarëve në Moskë, raporton Associated Press.

Kontrollet kanë nisur më 5 maj

Në vitin 1995, të gjitha kontrollet kufitare midis Rusisë dhe Bjellorusisë u hoqën. Për më tepër, Rusia dhe Bjellorusia kanë një marrëveshje aleance sipas së cilës Kremlini subvencionon ekonominë bjelloruse përmes kredive dhe zbritjeve në naftën dhe gazin rus. Rusia ka përdorur më parë Bjellorusinë, një aleate e varur ekonomikisht, si një trampolinë për të dërguar trupa dhe lëshuar raketa drejt Ukrainës.

Kontrollet kufitare filluan më 5 maj, por autoritetet bjelloruse nuk e kanë komentuar situatën deri më sot. Ministri rus për Zhvillimin Dixhital Maksut Shadayev tha sot se së shpejti duhet të krijohet një bazë e unifikuar e të dhënave të personave të kualifikuar për shërbimin ushtarak, së bashku me futjen e thirrjeve elektronike. /Lajmi.net/