“Partneriteti me SHBA-të strategjik dhe thelbësor për suksesin dhe stabilitetin e vendit” – Osmani takon Pratipatin

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur dje në takim të ngarkuarën me punë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati. Sipas njoftimit nga Presidenca, gjatë takimit u diskutua për zhvillimet e fundit në vend, përfshirë edhe çështjet që lidhen me sigurinë. Presidentja Osmani ka rikonfirmuar përkushtimin e…

Lajme

05/11/2025 19:18

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur dje në takim të ngarkuarën me punë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati.

Sipas njoftimit nga Presidenca, gjatë takimit u diskutua për zhvillimet e fundit në vend, përfshirë edhe çështjet që lidhen me sigurinë.

Presidentja Osmani ka rikonfirmuar përkushtimin e institucioneve të Kosovës për avancimin e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara, duke e cilësuar partneritetin me SHBA-të si strategjik dhe thelbësor për suksesin dhe stabilitetin e vendit.

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2025

Roli i KFOR-it në stabilitetin rajonal, temë e diskutimit mes Ulutashit...

Lajme të fundit

Roli i KFOR-it në stabilitetin rajonal, temë e...

Raporti i Progresit: Sanksionet hiqen “kur të bartet...

Besa Shahini për Hajrullah Çekun: As mish, as peshk

Formacionet zyrtare – Barcelona me Club Brugge, City...