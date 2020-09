Genta Ismajli ka disa muaj që e ka konfirmuar lidhjen e dashurisë me biznesmenin turk, Huseyin Usta, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja, së fundi ka ndarë me ndjekësit disa imazhe me të cilat tregoi se mbrëmë u argëtua jashtë bashkë me partnerin.

Në një prej tyre, ajo shfaqet me një buqetë me trëndafila pranë të fejuarit, i cili e kishte befasuar atë mbrëmë.

Kujtojmë se Genta aktualisht po e shijon suksesin e këngës me titull "Ça me bo" në bashkëpunim me Marselin.