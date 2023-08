Partizani siguron rrethin tjetër të UEFA Conference League

Skuadra shqiptare, Partizani është kualifikuar në rrethin e tretë të UEFA Conference League.

Partizani në “Air Albania” mposhti 4 me 1 (5-1 rezultati i përgjithshëm) skuadrën nga Andorra, Ateltic Escaldes, shkruan Lajmi.net

Klubi shqiptar qysh në pjesën e parë e siguroi fitoren me dy golat e shënuar nga Tedi Cara në minutat 28’të dhe 45’të.

Në pjesën e dytë u shënuan edhe tri gola të tjerë.

Fillimisht shënoi Rrapaj për 3 me 0, pastaj mysafirët shënuan për 3 me 1 me anë të Piloto. Dhe golin e fundit e shënoi Eros Grezda në minutat e fundit të ndeshjes.

Partizani me këtë fitore siguron kualifikimin për në raundin e tretë të Ligës së Konferencës, kurse në atë raund do të luaj ndaj Valmeira, skuadra nga Letonia./Lajmi.net/