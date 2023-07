Partizani eliminohet nga UEFA Champions League

Skuadra shqiptare, Partizani është eliminuar nga UEFA Champions League pasi u mposht 2 me 0 nga BATE.

Golin e parë në këtë ndeshje e shënoi Vladislav Malkevich në minutën e 71’të, shkruan Lajmi.net

Kurse shënimin e dytë e bëri, Aleksandr Shestyuk në sekondat e fundit të ndeshjes.

Me këtë fitore, BATE arriti ta eliminonte klubin shqiptar pasi me rezultat të barabartë 1 me 1 ishte mbyllur ndeshja e parë e zhvilluar në “Air Albania”.

Kujtojmë që ëndrra e Europës nuk mbyllet këtu për ekipin e Partizanit, pasi tani do bëjë gara në UEFA Conference League./Lajmi.net/