Partizani e fiton titullin e kampionit në Shqipëri Partizani i Tiranës është shpallur kampion i edicionit 2022/2023 në Superioren shqiptare. “Të Kuqtë” triumfuan 2:0 kundër Teutës në xhiron e fundit të kampionatit për t’u stolisur me trofeun e më të mirit, shkruan lajmi.net. Partizani ishte në garë të ngushtë për titull me rivalen lokale, Tiranën, me këta të fundit që humbën vendin e…