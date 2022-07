Partitë me dallime për reformën zgjedhore, synohen ndryshime vetëm në administrimin e zgjedhjeve Partitë parlamentare në Kosovë kanë shprehur qëndrime të ndryshme për reformën zgjedhore, pas konstituimit të komisionit ad-hoc në Kuvend. Në partinë në pushtet, thonë se ky komision duhet të merret më shumë me rekomandimet e Bashkimit Evropian, që kryesisht ndërlidhen me administrimin e zgjedhjeve dhe jo të fokusohet në sistemin zgjedhor. Ndërsa nga partia opozitare,…