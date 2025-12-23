Partia e Vuçiqit e vajton investimin e dhëndrrit të Trumpit, akuzojnë protestuesit se “po i çojnë amerikanët në Shqipëri”
Një vendim i Jared Kushner, dhëndrit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, për t’u tërhequr nga një plan zhvillimi luksoz në Serbi, sipas partisë së Aleksander Vucicit, do ta privojë Serbinë nga investimet e huaja shumë të nevojshme. Sipas SNS-së, si pasojë e kësaj, shtetet e tjera të Ballkanit do të përfitojnë. Affinity Global Development…
Lajme
Një vendim i Jared Kushner, dhëndrit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, për t’u tërhequr nga një plan zhvillimi luksoz në Serbi, sipas partisë së Aleksander Vucicit, do ta privojë Serbinë nga investimet e huaja shumë të nevojshme.
Sipas SNS-së, si pasojë e kësaj, shtetet e tjera të Ballkanit do të përfitojnë.
Affinity Global Development e Kushnerit me seli në SHBA ka deklaruar për Wall Street Journal javën e kaluar se po tërhiqej nga projekti për të ndërtuar një hotel, apartamente, dyqane dhe zyra në vendin e ish-selisë së ushtrisë jugosllave në Beograd.
Firma amerikane kishte nënshkruar një kontratë qiraje 99-vjeçare me qeverinë serbe vitin e kaluar, por projekti është përballur me kundërshtime. Megjithatë, planet të cilat u mbështetën nga Presidenti serb Aleksandar Vuçiç, u përfshinë në një skandal korrupsioni dhe çuan në protesta nga serbët.
Javën e kaluar, prokurori i Serbisë ngriti një padi kundër tre zyrtarëve, përfshirë një ministër, për rolin e tyre në heqjen e statusit të mbrojtur të ndërtesave këtë vit, një veprim që kishte lejuar që projekti të avanconte, por që prokurorët pretendojnë se ishte bërë në mënyrë të paligjshme.
“Ata (protestuesit) i larguan investitorët. Ky është mesazhi më negativ për investitorët”, ka deklaruar të hënën për Prva TV Milos Vuçeviç, kreu i partisë qeverisëse SNS të Serbisë, shkruan Reuters, transmeton express. “Ata i kanë dërguar amerikanët në bregdetin shqiptar”, tha ai, duke iu referuar një projekti tjetër që Kushner po zhvillon në Shqipëri.