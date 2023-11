Partia e Socialistëve Evropianë e çon Kurtin në Spanjë, kryeministri gjen kohë të merret me çështje partiake Kryeministri Albin Kurti ka udhëtuar për në Malaga të Spanjës, ku do të marrë pjesë në Kongresin e e Partisë së Socialistëve Evropianë 2023. Siç ka njoftuar Zyra e Kryeministrit, ky kongres do bashkojë krerë e liderë të shteteve e qeverive të udhëhequra nga parti simotra, aktivistë e mbështetës nga e gjitha Evropa për të…