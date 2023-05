Partia e Mitsotakisit fiton zgjedhjet në Greqi Partia Demokracia e Re ka arritur një triumf në zgjedhjet në Greqi. Ndërsa janë numëruar më shumë se 80 përqind e kutive, ND ka arritur mbi 40 përqind të votave ndërsa SYRIZA mbi 20%. PASOK – Lëvizja për Ndryshim ka shënuar 11.82% të votave. Pas tyre vijnë KKE me 7,09% dhe Zgjidhja Helenike me 4,5%,…